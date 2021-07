M5S in piazza a raccogliere firme per la legge sull’eutanasia

«Il Movimento 5 stelle è sensibile ai temi della libertà ed è per questo motivo che siamo qui a Varese per raccogliere le firme per poter fare una legge sull’eutanasia». A parlare è Roberto Cenci consigliere regionale e portavoce del M5S che insieme a alcuni attivisti ha promosso una raccolta firme per la legge sull’eutanasia con un banchetto il piazza XX Settembre.

L’obiettivo è portare il contributo dei pentastellati varesini per arrivare a raccogliere 500mila firme in tutta Italia. «Noi come M5S ci stiamo battendo per avere una legge che salvaguardi la libertà di scelta delle persone e la loro dignità» ha ribadito Cenci.

Il M5S a livello nazionale si è fatto promotore di un disegno di legge sul tema. Un passaggio importante che sta già facendo discutere i parlamentari circa le condizioni per poter accedere al suicidio assistito. Un tema fondamentale per l’affermazione dei diritti della persona al qual il legislatore non ha dato ancora risposte, attese ormai da tempo dai cittadini. C’è dunque un ritardo evidente del Paese, testimoniato dalle troppe persone costrette ad andare all’estero per porre fine alle proprie sofferenze.