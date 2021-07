“Menta e Rosmarino“ si presenta a Cuvio

La presentazione della rivista “Menta e Rosmarino” rappresenta un classico appuntamento dell’estate. Il pubblico, che segue sempre numeroso questo evento, troverà ospitalità dalla Pro Loco di Cuvio, nella splendida cornice della sua sede.

“Menta e Rosmarino”, un’associazione che si cinge romanticamente il capo con i profumi della nostra terra, è nata quasi vent’anni anni fa sulla spinta di una motivazione ben precisa: dare voce ai valori della tradizione, in particolare al bisogno di radici e di comunità in un’epoca di spaesamento e insicurezza.

La formula è semplice: parlare del territorio, parlarne attraverso la sua storia, i personaggi, le tradizioni, l’arte, e poi ancora letteratura, dialetto, memorialistica minore, il tutto partendo dal presupposto che le nostre “diversità” siano un bene prezioso da difendere sempre e comunque, anche per contrastare in qualche modo l’appiattimento culturale in atto.

In questo numero tanti gli articoli di interesse: in particolare questa volta si è sviluppata un’ampia riflessione sui nostri paesi e i loro possibili scenari futuri. Da un lato c’è chi sostiene che oggi la formazione dei modi di pensare, delle visioni del mondo, dei sistemi di valori e credenze, delle mentalità e dei comportamenti socialmente accettati, è molto più un prodotto della cultura “globale” che della cultura locale, dall’altro, c’è chi afferma invece che il “locale”, che a fatica resisteva, inattuale, al dominio del “globale”, diviene ora, dopo la recente pandemia, un modello di comportamento e riesce ad affrontare meglio una sfida che ci obbliga a decisivi cambiamenti di stile di vita.

A corollario di questa discussione si trovano poi due articoli volti a tratteggiare quello che potrebbe essere un ideale “paese” del futuro. Poi tanti altri articoli, suggellati da firme autorevoli e due inserti, il primo che descrive aspetti suggestivi della nostra montagna e dei suoi personaggi, il secondo, con fotografie inedite, che descrive invece la storica Esposizione varesina del 1886, quella antecedente la più celebre esposizione del 1901.

Come sempre la rivista verrà distribuita gratuitamente ai presenti.

Presentatrice ufficiale della serata sarà Betty Colombo, nota attrice, mentre il compito di presentare la rivista è affidato a Maurizio Lucchi, già direttore del quotidiano La Prealpina.

Successivamente sarà la volta di Luca Maciacchini, cantante cabarettista, il quale ci farà rivivere “vecchie” emozioni con canzoni della tradizione lombarda.

Menta e Rosmarino desidera che la presentazione della rivista sia anche occasione per un simpatico e proficuo momento di incontro tra i lettori e pertanto auspica che i presenti possano trattenersi oltre il termine della presentazione. Nel corso di questo momento consociante saranno offerte deliziose squisitezze gastronomiche.

In caso di cattivo tempo la manifestazione si svolgerà nella vicina Palestra delle Scuole Elementari. (Chi lo desidera potrà in seguito rivedere la manifestazione – filmato a cura di Jonny Bello – sul sito mentaerosmarino.it).

L’ingresso è libero

Presentazione del 46° numero della rivista Menta e Rosmarino

Sabato 10 luglio 2021, ore 21.15

Parco Comunale di Cuvio – Via Vittorio Veneto – Cuvio