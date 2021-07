In piazza a Varese in abito da sposa per festeggiare la vittoria dell’Italia

In mezzo alla folla urlante c’erano anche loro: Simona e Samuele, in abito nuziale. Finito il pranzo di matrimonio (il loro) hanno tagliato la torta, guardato la partita con gli invitati e poi si sono fatti accompagnare a Varese per partecipare al corteo che festeggiava la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio. Le loro foto circolano sui social ed è ovvio: una passione così grande merita di essere immortalata e condivisa (la foto è di Alessandra Bertoni, che ringraziamo)

È Simona a spiegarci com’è andata: «Abbiamo rimandato il matrimonio per ben due volte a causa del Covid- dice – Alla terza abbiamo deciso di spostarlo solo di un mese e abbiamo fissato la data all’11 luglio, ma mercoledì abbiamo scoperto che l’Italia era arrivata in finale».

Che fare? La prima cosa, per scongiurare il fuggi fuggi degli invitati allo scoccare delle 21, è stato allestire un piccolo maxi schermo nel giardino dove erano stati organizzati i festeggiamenti. «Noi siamo residenti a Viggiù – spiega Simona – ma abbiamo organizzato la festa a Barasso, a Villa San Martino. Dopo il pranzo abbiamo guardato la partita e quando tutti gli invitati se ne sono andati io e Samuele abbiamo deciso di continuare i festeggiamenti, ma questa volta per la vittoria dell’Italia».

I due sposi sono stati accolti in piazza a Varese con grida e suoni di clacson: «È stato bellissimo – continua Simona – La gente ci ha salutato, fotografato, insomma eravamo al centro dell’attenzione come non mai». Una giornata davvero ricca di emozione per i due sposi che sono fidanzati da ben tredici anni. Una vita coniugale partita con il “botto”: due rinvii del matrimonio, il viaggio di nozze fatto prima di pronunciare il fatidico sì e una festa in piazza con qualche migliaio di persone. Sarà una vita a due scoppiettante. O almeno è quel che auguriamo a Simona e Samuele.