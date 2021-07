Soggiorno a Luino per il rapper Caparezza

Pantaloncini corti e maglietta, difficilmente avrebbe potuto confondersi fra i turisti a passeggio sul lungolago per due motivi: il primo perché Michele Salvemini al secolo Caparezza rapper di Molfetta classe 1973 ha un aspetto inconfondibile, coi suoi ricci in una figura dinoccolata e inconfondibile.

Poi per via del fatto che non era tempo di vacanze per il cantautore e produttore musicale classe 1973: era sul lago per lavoro.

Caparezza ha soggiornato all’hotel Internazionale e si è concesso alcuni scatti, tra cui la foto ricordo con l’albergatore e padrone di casa Giorgio Petrucci (nella foto).