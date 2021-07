A Varese e Busto un altro sabato di protesta contro il green pass

Un altro sabato di protesta No Vax contro il green pass nelle città italiane: in provincia di Varese i manifestanti si sono riuniti nel capoluogo e a Busto Arsizio, la città più popolosa.

A Busto Arsizio la protesta è stata molto itinerante nelle vie del centro tra le piazze e anche sul centrale “viale della gloria”, asse portante della viabilità centrale, e via XX Settembre, a volte anche a gruppetti, fin oltre le 19.30, in un clima molto autoorganizzato. Tra i messaggi striscioni con scritte «assassini» e «il vero virus è lo Stato».

A Varese il punto di riunione è stato, anche questa settimana, in piazza Montegrappa, dove sono risuonati ancora i cori reiterati “libertà, libertà”, con un centinaio di persone.

Va notato che a Varese non c’era manifestazione organizzata e anzi c’era stato un anomalo invito alla prudenza, da parte di Francesco Tomasella, uno dei leader No Vax: «Domani partecipate solo a manifestazioni comunicate e autorizzate in Questura! Dove qualcuno ci ha messo effettivamente la faccia!» ha detto Tomasella, che è anche candidato sindaco. Ha anche aggiunto: «Non cadete nel gioco dei provocatori!», il messaggio sibillino lanciato da Tomasella.