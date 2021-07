“Verrà ricontattato”: la generica risposta per chi attende un interevento chirurgico

Buongiorno,

mi presento, sono Cesare e scrivo per denunciare quanto sta accadendo a mio padre e mia madre che, da un anno, attendono di essere ricoverati presso il reparto di oculistica del presidio ospedaliero di Somma Lombardo della ASST Valle Olona. Due interventi di per sé non “urgenti” ma comunque non elettivi e non differibili, rinviati per chiusura delle sale operatorie a causa dell’emergenza Covid-19.

Essendo un infermiere che ha lavorato anche in un reparto Covid e prestando le mie competenze e conoscenze, in forma di volontariato, come soccorritore sulle ambulanze, comprendo che la necessità di ridurre o sospendere gli interventi operatori sia stata dettata da una motivata necessità circostanziale; ciò che non comprendo, invece, è il totale disinteresse mostrato nei confronti di un utente che inutilmente da mesi prova a contattare telefonicamente e via mail senza ricevere alcun riscontro e che viene liquidato, quando si presenta di persona, con un generico “verrà ricontattato“.

Spero possiate accogliere la mia richiesta di aiuto, perché non credo di essere l’unico a vivere questo disagio in balia di un sistema sanitario sempre più stremato e disorganizzato. Quello che chiedo è di avere delle risposte e spero di riceverle attraverso questa lettera

Grazie per l’attenzione,

Cesare F.

La replica dell’Asst Valle Olona

Con l’attenuazione della pandemia è stato attuato nella nostra azienda un piano per la progressiva ripresa delle attività chirurgiche programmabili che, già a partire da questi mesi estivi, si sta articolando con la riattivazione dei ricoveri in day surgery per le varie specialità chirurgiche.

In questa programmazione si è rimodulata tutta l’attività chirurgica, che nel secondo semestre 2021 sarà non solo pari a quanto erogato nel 2019 ma anzi verrà ulteriormente incrementata.

Le sale operatorie in regime di day-surgery per le specialità di Urologia, Chirurgia, Ortopedia, Dermatologia, Oculistica sono state riattivate tutti i giorni da lunedì a venerdì (con turnazione per le diverse specialità).

In particolare l’attività oculistica in Somma Lombardo prevede un graduale incremento della stessa con l’utilizzo delle sale operatorie anche nell’orario antimeridiano sino a pomeriggio inoltrato. Inoltre l’attività oculistica, qualora il paziente lo accetti, può essere erogata (con tempi di attesa minori) anche presso gli Ospedali di Busto Arsizio e/o Saronno.

Le strategie adottate per la riorganizzazione, al di là del tempo effettivo che sarà necessario per recuperare il numero di interventi ritardati durante il periodo di emergenza sanitaria, devono tener conto della necessità di stabilire un piano per il ritorno a una situazione di normalità che includa, tra le modalità per la ripresa in sicurezza di questi interventi, i criteri di priorità per i pazienti.