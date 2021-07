Villa Porro Pirelli di Induno Olona è ancora chiusa: “Riaprirà in autunno”

Sarà un’estate senza turisti per Villa Porro Pirelli, l’hotel di Induno Olona ricavato nella prestigiosa dimora d’epoca che affaccia con il suo parco secolare su via Tabacchi.

Chiusa da mesi per l’emergenza Covid, la villa non ha più riaperto e in molti, a Induno Olona, si chiedono se quei cancelli sbarrati e il verde che trabocca ormai dai muri di cinta significhino la fine dell’attività alberghiera della struttura.

«A noi non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale dalla società che gestisce la villa – dice il sindaco Marco Cavallin – Ne’ in merito ad una chiusura definitiva, né alla data di un’eventuale riapertura».

Sul portale Villa Porro Pirelli tutto è rimasto uguale a prima del lockdown e il sistema di prenotazioni automatiche effettua ancora preventivi e propone offerte speciali per l’estate 2021.

Per bypassare l’inganno del sistema virtuale non resta che utilizzare il più concreto numero di telefono fisso dell’hotel.

E qui si scopre che non risponde nessuno. O meglio, le telefonate vengono deviate al centralino dell’Hotel Villa Carlotta di Belgirate (anch’esso gestito dalla società Hotel Alla Salute srl), sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, dove un addetto informa che Villa Porro Pirelli per ora resta chiusa e riaprirà in settembre, forse in ottobre, ma di sicuro in autunno riaprirà.

