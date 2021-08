Ad Angera le crociere sul Lago Maggiore a bordo delle Vele d’Epoca

In questi giorni è possibile prenotare una mini crociera a bordo delle Vele d’Epoca sul Lago Maggiore.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Angera in collaborazione con l’Associazione Vele d’Epoca Verbano: un itinerario indimenticabile per assaporare la vita della gente di lago e ammirare Angera dall’acqua.

L’ultimo week end di agosto salperanno da Angera le vele Striga Constanze, Sturmvogel, Santa Marta, per permettere a tutti i visitatori che scelgono Angera come meta turistica di godere di un’escursione di circa un’ora sulle acque del Maggiore.

Sarà un’occasione per ammirare i paesaggi dal lago e apprezzare la cura di queste storiche imbarcazioni: l’associazione Vele d’Epoca Verbano raduna infatti tutti gli amanti delle barche d’epoca e classiche, e ha come scopo la tutela, la valorizzazione e la divulgazione di questo prezioso patrimonio. Promuove anche la tutela e il restauro degli scafi che con i loro pregiati legni e i loro lucidi ottoni hanno fatto la storia della vela. La crociera, su prenotazione obbligatoria entro il 18 agosto, prenderà il via dal Porto Asburgico, sito n. 18 del Museo Diffuso, e navigherà verso l’alto lago per circa un’ora. Gli ospiti saranno accolti a piccoli gruppi 3/4 passeggeri, a seconda delle caratteristiche di ciascuna imbarcazione. Consigliate scarpe antiscivolo e abbigliamento sportivo.

