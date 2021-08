Amichevole Caronnese – Pro Patria a Caronno Pertusella

Test precampionato per Pro Patria e Caronnese. I tigrotti e i rossoblu si affronteranno mercoledì 11 agosto allo stadio di Caronno Pertusella alle 18.

La partita sarà aperta al pubblico, nel rispetto delle norme vigenti relative a distanziamento e capienza ridotta. Biglietto d’ingresso unico al prezzo di 5 euro, gli organizzatori invitano ad arrivare allo stadio con il Green Pass o con l’autocertificazione già compilata per velocizzare le operazioni di ingresso

Intanto la Caronnese annuncia due nuovi acquisti, per una rosa che va via via complentandosi intorno al veterano capitan Corno: ufficiali e già a disposizione di mister Scalise ci sono Domenico Vitiello e Roberto Esposito.

Vitiello, attaccante, classe 1996, è una prima punta che può dare un grande contributo alla squadra. Nell’ultima stagione, con la maglia del Cassino (Serie D, Girone G), ha messo a segno 11 reti in 33 presenze ma fornendo anche 7 assist per i compagni. Già in doppia cifra (10 gol) quattro anni fa con la maglia dell’Argentina Arma di Taggia, in passato ha vestito anche le maglie di Arezzo e Carrarese in Serie C e Sanremese, Viareggio, Borgosesia, Lentigione e Seravezza in Serie D.

Esposito, attaccante esterno o seconda punta, classe 1994, è reduce dall’esperienza con la maglia della Virtus Bergamo con cui ha disputato 28 partite segnando 8 reti. Cresciuto nel Sorrento (con cui ha esordito in serie C dopo essere uscito dalle giovanili della Juventus), negli anni precedenti ha giocato al Levico Terme, nel Chieti e nella Real Agro Aversa sempre in serie D.