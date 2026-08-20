Softball, il derby di Coppa a Caronno sorride a Saronno

La MKF Saronno conquista il derby contro la Rheavendors Caronno Pertusella e prosegue nel tentativo di riconfermarsi regina della Coppa delle Coppe di softball. La competizione continentale, in corso sui campi di Caronno Pertusella e Bollate, ha visto mercoledì sera lo scontro diretto tra le squadre del Basso Varesotto con un risultato (7-0) che ha confermato le previsioni della vigilia.

La partita è comunque rimasta a lungo in bilico con le padrone di casa che hanno retto l’urto avversario per le prime tre riprese. Nel quarto inning però Saronno ha siglato i primi due punti, il primo messo a segno da Saviola su una battuta valida di De Luca. Nella ripresa successiva Caronno non è riuscita ad andare a segno mentre la MKF ha rotto gli argini con cinque punti che hanno fatto scattare la sospensione del match per manifesta superiorità.

Saronno d’altra parte è una delle grandi favorite per la Coppa, già vinta lo scorso anno: la squadra di coach Wilmer Pino Solano è imbattuta dopo cinque partite al pari delle olandesi di Haarlem e il match tra le due in programma venerdì mattina potrebbe essere anche l’anticipo della finalissima di sabato. Caronno invece sta onorando la propria partecipazione sia con una bella organizzazione dell’evento, sia sul diamante: la Rhea ha un bilancio di due vittorie (sulle austriache del Crazy Chicklets e sulle svizzere di Zurigo) e tre sconfitte nelle prime cinque gare e punta a chiudere con almeno un altro successo.