Caduta in monopattino, ferito un 43enne a Gallarate

Un uomo di 43 anni è rimasto ferito in un incidente mentre era alla guida di un monopattino elettrico, a Gallarate: è successo nel cuore della notte tra martedì e mercoledì, in Largo Camussi, nel centro storico.

Il 118 è intervenuto con ambulanza della Croce Rossa e autoinfermieristica Areu, perché l’impatto è stato violento: l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Legnano in codice giallo, vale a dire non in pericolo di vita ma comunque con ferite (la foto è d’archivio).

Gli incidenti con monopattini elettrici non sono frequentissimi, ma iniziano a costituire una casistica non rara: anche settimana scorsa si è registrato un ferito grave feriti a Busto Arsizio, a inizio luglio un giovane era finito addirittura nel Ticino.

L’aumento va comunque contestualizzato: mediamente in provincia di Varese si registra almeno un incidente a settimana con intervento del 118 (che li registra con una specifica categorizzazione, “micromobilità elettrica”), a confronto con una decina di interventi giornalieri che riguardano incidenti con protagonisti altri veicoli motorizzati.