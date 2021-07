Incidente in monopattino a Busto Arsizio, ragazzo di 28 anni all’ospedale in codice rosso

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente che hanno coinvolto un ragazzo di 28 anni che, poco dopo le ore 22.00, stava transitando in via Magenta a Busto Arsizio, a pochi metri da Parco Comerio.

Il giovane è stato soccorso dal personale della Croce Rossa di Busto Arsizio ed è stato successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale cittadino, con gravi ferite.