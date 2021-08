Concerto all’alba sul lungolago di Gavirate

Concerto in riva al lago alle prime luci dell’alba. Il gruppo Caronte sarà protagonista il prossimo 18 agosto sul lungolago isolino Virginia dalle 5 del mattino.

Sarà un omaggio ai grandi Festival rock

Il programma infatti prevede:

COCKER Wit a little helming from my friend

BAEZ Sweet sir galahad

GERSHWIN Summertime

ROUSSOS Rain and Tears

MORRISON Light my fire

PROCOL HARUM A whiter shade of pale

ANONIMO House ore the rising sun

SIMONE Feeling good

SANTANA. Black Magic woman

E altri brani di Jimi Hendrix,The Who ecc…

La formula proposta dal Gruppo Caronte prevede arrangiamenti originali per violino,violoncello,arpa,pianoforte e una voce rock: Alberto Martinelli violino, Gabriele Miglioli violoncello, Elena Trovato arpa e Luigi Signori pianoforte e voce.

La partecipazione è gratuita ma i posti limitati. In caso di maltempo ci si sposterà in un luogo riparato limitrofo.

Gli itinerari del Gruppo Caronte sono sostenuti grazie al contributo dalla Provincia Autonoma di Trento, Ufficio Turistico della Valle d’Aosta e dal Consorzio Turistico Valtellina.

info: Comune di Gavirate tel. 0332 748211, Gruppo Caronte tel. 348 2257382 – gruppocaronte@libero.it