Crugnola “battezza” con una vittoria la nuova Hyundai i20 Rally2

Lo scorso weekend è stato trionfale per i motori varesini, grazie certamente all’affermazione di classe ottenuta alla 24 Ore di Le Mans da Alessio Rovera ma anche alla vittoria assoluta centrata da Andrea Crugnola al Rally del Friuli Venezia Giulia.

Il pilota di Calcinate del Pesce non ha cambiato obiettivo passando al Campionato Italiano WRC (del quale fa parte il “Friuli”) ma ha partecipato alla gara con l’intento di fare esordire in Italia la nuova Hyundai i20 di categoria Rally2 che andrà gradualmente a sostituire le “vecchie” R5.

Un bolide che si era già presentato in Belgio con un successo, a Ypres, e che ha fatto il bis sulle strade tricolori. Il contratto che lega Crugnola alla casa coreana per il 2021, ha dato al varesino la possibilità sia di effettuare un importante test pre-gara, sia di correre un rally di alto livello con i colori ufficiali dello Hyundai Rally Team, affiancato dal navigatore Gabriele Zanni. (foto Hyundai Rally Team Italia)

L’esperienza svolta in Friuli ha valenza doppia per Crugnola che utilizzerà la nuova i20 Rally2 già dalla prossima gara del Campionato Italiano Rally, il “1000 Miglia” in programma a inizio settembre. «È una grande soddisfazione portare alla vittoria la nuova Hyundai i20 N Rally2. Siamo venuti in Friuli per disputare una gara test ma fin dai primi chilometri ci siamo resi conto che potevamo lottare per la prima posizione. Durante la gara ho lavorato con la squadra per affinare alcune regolazioni e valutare diverse soluzioni di set-up, ma abbiamo provato anche a spingere e i tempi ci hanno dato ragione». Andrea ha infatti vinto tre delle sei prove speciali in programma e, nella seconda parte della gara, ha controllato un vivacissimo Luca Rossetti (su una “vecchia” i20), secondo alla fine e vincitore tra gli iscritti al CIWRC.

S. Miele al “Casentino” – foto di E. Cazzaro

SIMONE E MAURO MIELE ALL’APPENNINO REGGIANO

Nel prossimo fine settimana del 28 e 29 agosto va invece in scena il 41° Rally Appennino Reggiano inserito nel calendario della IRCup, la serie sostenuta da Pirelli vinta nelle due edizioni precedenti dall’isprese Damiano De Tommaso. E ci sono ottime possibilità perché il trofeo resti nel Varesotto visto che Simone Miele è in testa alla classifica con 158,5 punti, oltre 50 lunghezze di margine su Michele Rovatti che si trova a quota 106,75. Terzo Alessandro Re con 97.

L’Appennino Reggiano è il penultimo appuntamento stagionale della IRCup, ma il coefficiente a 1,25 e la possibilità di ottenere punti vincendo ogni prova speciale tengono abbondantemente aperti i giochi per il titolo. Miele sarà al via sulla Citroen Ds3 Wrc accanto al luinese Roberto Mometti; Re lo seguirà con la Polo R5 mentre Rovatti fa parte del nutrito gruppo di piloti su Skoda Fabia R5 insieme ai vari Rusce, Tosi, Avbelj e altri ancora. Fabia anche per la seconda vettura della DreamOne Racing, quella affidata a Mauro Miele insieme a Luca Beltrame, pronti a inserirsi nella lotta per la top ten. La gara scatterà venerdì sera (27 agosto) con partenza e prima prova speciale per poi completarsi al sabato con le restanti sei PS.