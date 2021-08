Alessio Rovera da sogno: trionfa all’esordio nella 24 Ore di Le Mans

Un sogno meraviglioso che si avvera: quello di un pilota varesino in trionfo nella 24 Ore di Le Mans, la gara automobilistica di durata più famosa, importante e affascinante del mondo. A scrivere la storia è Alessio Rovera, 26 anni, pilota Ferrari del team AF Corse che sul tracciato francese è salito sul gradino più alto del podio della categoria GT AM insieme ai compagni di squadra Nicklas Nielsen e Francois Perrodo.

Un risultato fantastico quello ottenuto dalla vettura numero 83 del Cavallino Rampante, capace di prendere la testa della propria categoria sabato sera e di restare al primo posto in maniera quasi ininterrotta sino alle 16 di domenica, al momento della bandiera a scacchi. Solo grazie al gioco delle “bandiere gialle” e al gioco dei pit stop la agguerrita Aston Martin di TF Sport (con Keating, Pereira e Fraga) è riuscita a sopravanzare per qualche tempo la Ferrari di Rovera, Nielsen e Perrodo. Ma il varesino ha rimesso a posto le cose e il danese ha completato l’opera mettendo tra sé e la Aston (che vinse la classe nel 2020) con 2’17” di vantaggio. Terzo posto per un’altra 488 di Maranello, quella del team Iron Lynx con Cresoni-Mastronardi-Ilott.

Rovera, che era all’esordio assoluto alla 24 Ore di Le Mans, ha pilotato per circa 8 ore e dato un grande contributo alla sua squadra per arrivare alla vittoria, pilotando in maniera eccellente anche negli stint notturni che possono riservare tanti tranelli, specie per i rookies. Quello in terra francese è il terzo successo ottenuto dalla Ferrari #83 sulle quattro gare stagionali del WEC (il mondiale endurance). Proprio per questo, quindi, Rovera e soci volano anche nella classifica generale iridata; Le Mans è infatti la tappa più ricca (in termini di punti) del WEC e tra i punti ottenuti e quelli sottratti ai rivali, per il team AF Corse si ampliano così le possibilità di centrare il titolo a fine stagione, con due sole gare ancora da disputare. Anche perché gli ex leader della graduatoria (Fuoco-Sernagiotto-Lacorte sulla Ferrari-Cetilar) sono usciti prestissimo di scena.

Ferrari ha fatto così doppietta tra le vetture gran turismo, perché il Cavallino Rampante (che nei prossimi anni sarà in lizza anche nella classe regina delle Hypercar) ha conquistato – sempre con il team AF Corse – anche la categoria GT PRO grazie a un altro pilota italiano, Alessandro Pier Guidi, insieme al britannico Calado e al francese Ledogar.

La 24 Ore di Le Mans assoluta è stata invece dominata dalla Toyota, prima e seconda con le proprie Hypercar (debutto a Le Mans per la nuova super-classe): vittoria per la numero 7 di Lopez, Kobayashi e Conway, davanti alla 8 di Buemi, Nakajima e Hartley. Terzo posto per la Alpine davanti alle due Glickenhaus, ma a livello generale le vetture giapponesi hanno largamente dominato.

Incredibile, infine, l’epilogo per la classe LMP2 dove la vettura numero 41 (quella con Robert Kubica) si è improvvisamente fermata a 3′ dalla fine mentre era prima di classe con al volante il cinese Ye. Il team WRT ha vinto ugualmente con la #31 (Frijns, Habsburg, Milesi) ma la doppietta è sfumata nella maniera più amara.