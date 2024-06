Alessio Rovera alla 24 Ore di Le Mans per dare una svolta alla stagione

Ha preso il via mercoledì 12 giugno la “settimana santa” degli appassionati di motori, quella della 24 Ore di Le Mans. La gara di durata più famosa, importante e attesa del mondo che nelle ultime stagioni ha ricevuto un’ulteriore spinta dalla rinnovata popolarità del FIA WEC, il Mondiale Endurance, cui oggi prendono parte numerose Case ufficiali che hanno fatto la storia delle corse.

Galleria fotografica Alessio Rovera alla 24 Ore di Le Mans 2024 4 di 4

Il semaforo verde di Le Mans si accenderà alle 16 di sabato 15 giugno con le 62 vetture iscritte che gireranno per un giorno intero, sino al pomeriggio della domenica. Tre le classi, perché in Francia oltre alle due che compongono il WEC (le Hypercar e le GT3) tornano in ballo anche i prototipi LMP2 assenti nelle altre tappe iridate.

Tra chi proverà a farsi largo a suon di sorpassi, accelerazioni, staccate ma anche di gestione attenta di pneumatici e vettura (la velocità non è tutto, a Le Mans!) c’è anche Alessio Rovera. Il pilota di Varese conosce bene il podio del circuito della Sarthe, perché ha già vinto la 24 Ore nel 2021 in classe LMGTE, e conosce il tracciato visto che sarà in pista per la quarta volta in carriera.

Rovera guiderà la Ferrari numero 55 del team Vista AF Corse: sarà l’esordio a Le Mans per la nuova 296 del Cavallino Rampante, ancora alla ricerca del primo successo nel WEC 2024. Il 28enne di Casbeno condividerà il volante con il gentleman francese François Heriau e con il giovane anglo-americano Simon Mann, fino a oggi autori di un 7°, un 4° e un 13° posto nelle tre gare disputate.

Rovera ha timbrato il giro più veloce della gara (tra le GT3) sia in Qatar sia a Imola ma il terzetto fino a oggi è ottavo in classifica, non certo la posizione che si sperava alla vigilia. Le Mans però vale una intera stagione, sia per il prestigio della gara in sé, sia perché – trattandosi di una prova molto più lunga delle altre – garantisce un bottino di punti molto elevato, in grado di cambiare la classifica stagionale.

«Ritrovarsi a Le Mans è sempre un piacere: è un circuito particolare e un evento nel quale può succedere di tutto. Abbiamo preso parte al prologo domenica scorsa impostando il lavoro sulla messa a punto della nostra 296 LMGT3, che qui guido per la prima volta. L’obiettivo è quello di fornire il miglior contributo possibile, ma come squadra e come equipaggio dobbiamo cercare di massimizzare tutto il possibile in pista e ai box, evitando penalità ed errori. E speriamo che quel po’ di buona sorte che è mancata a Imola e Spa stavolta possa stare dalla nostra parte».

La 24 Ore di Francia è il primo di cinque appuntamenti al top del motorismo mondiale per Rovera che a seguire disputerà, nell’ordine, la 6 Ore di Watkins Glen (USA, campionato IMSA), la 24 Ore di Spa (Belgio, GTWC), la 4 Ore di Imola (Italia, Elms) e la 6 Ore di San Paolo (Brasile, Wec). Insomma, non avrà tempo di annoiarsi.

LA CLASSE REGINA – Lo scorso anno la Ferrari piazzò una clamorosa e attesissima vittoria in Hypercar con la #51 di Pier Guidi, Calado e Giovinazzi e ha intenzione di ripetersi dopo il mix di errori e sfortuna nelle tappe precedenti. In testa alla classifica ci sono due Porsche: la #6 ufficiale (Lotterer, Estre e Vanthoor) e la #12 del team Jota (Stevens, Illot: a Le Mans ci sarà anche Nato). Poi la prima Toyota, la #7 (Conway, Lopez, Kobayashi) e – appaiate – la Porsche Penske #5 e la Ferrari AF Corse #50 (Fuoco, Molina, Nielsen). Attenzione però anche alla Cadillac e alla BMW dove gareggia il “semi-varesino” Raffaele Marciello, molto veloce fin dalla prima sessione di qualifica.