Dossi in via Monte San Martino a Gallarate, Gnocchi: “Un rimedio possibile”

Dopo l’incidente in via Monte San Martino a Gallarate (una diciannovenne è stata investita, codice giallo) di lunedì 23 agosto, Massimo Gnocchi, candidato sindaco di Obiettivo Comune Gallarate, dice la sua allineandosi alle richieste per una maggiore tutela e sicurezza sulla strada: «Proprio li nei giorni scorsi una persona è stata investita in quei paraggi e per questo lì, come da altre parti ovviamente, le strisce pedonali occorre siano ben visibili sempre. Magari, anche con i famosi attraversamenti rialzati che favoriscono un rallentamento del traffico e certamente aiutano a garantire maggiore sicurezza per tutti». Nei giorni scorsi, inoltre, i residenti di via Egeo hanno espresso la necessità della presenza di dossi nella via limitrofa (martedì 24 agosto c’è stato uno all’incrocio con via monsignor Schiavino).

Per poi sottolineare la propria posizione: «Una soluzione, questa, che noi abbiamo proposto da tempo come uno dei rimedi possibili ad impedire che la velocità con la quale alcuni guidano fuori dalle regole provochi gravi incidenti o infortuni gravi a pedoni e non solo. Bisogna ripartire da questi dettagli. Vivendo la città e provando a prestare cura alle piccole cose».

Domani, sabato 28 agosto, Gnocchi e i suoi saranno in piazza Libertà con il loro gazebo dalle 9.45 alle 19.