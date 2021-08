Pochi iscritti, lo scuolabus di Gavirate rischia di non partire

Mancano iscritti al servizio di scuolabus, il Comune di Gavirate riapre i termini per raggiungere il numero.

Da oggi, 12 agosto e fino a venerdì 20 agosto è possibile presentare domanda di partecipazione al servizio. La precedente scadenza cadeva il 26 luglio ma per quella data non è stato raggiunto il numero di 15 residenti. L’amministrazione, quindi, si appella ai potenziali ritardatari o a quanti non avevano fatto in tempo a presentare la domanda.

La richiesta dovrà pervenire entro le 14 di venerdì 20 agosto al Comune di Gavirate.