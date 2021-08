La liberazione del capriolo reso folle dall’amore

Il capriolo in amore perso nel giardino del centro di Induno Olona, e la festa per la riacquistata libertà nel bel mezzo del periodo degli amori.

È successo mercoledì sera in una villa del paese quando sono entrati in azione gli agenti del nucleo ittico venatorio della Provincia di Varese che insieme ad un veterinario esperto di animali selvatici hanno catturato e tranquillizzato l’animale, per poi trasportarlo a bordo di un pick-up in una zona sicura per la liberazione.

Le immagini della liberazione sono impagabili: il momento è per questi animali speciale perché sono nel pieno periodo degli amori.

L’animale in questione è un capriolo adulto che era in movimento alla ricerca di una femmina: in questo frangente questi ungulati sono iperattivi non solo nel periodo serale ma anche di giorno.

L’intervento è avvenuto attorno alle 20 e poco dopo, all’imbrunire è avvenuto il suggestivo rilascio, con l’animale che in pochi balzi è riuscito a raggiungere di nuovo la foresta.