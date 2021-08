“Mi racconti una storia?”, fiabe per riflettere in Valtravaglia

Da domani (mercoledì) a sabato 28 agosto, nell’ambito del progetto “Fili di colore”, il gruppo locale di Azione Cattolica, con l’Azione Cattolica dei Ragazzi, e l’AGeVa Associazione Genitori della Valtravaglia propongono quattro incontri di lettura e ascolto “Mi racconti una storia?”.

“Fili di colore” è il progetto delle Parrocchie della Valtravaglia, con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto e il patrocinio dei Comuni di Castelveccana e Porto Valtravaglia, che ha animato l’estate grazie alla collaborazione di molte persone e alle associazioni del territorio.

Con “Mi racconti una storia?” il gruppo di Azione Cattolica e l’AGeVa si propongono di condividere idee e riflessioni su intense e diverse narrazioni, per alzare lo sguardo oltre le pagine ed esplorare la realtà attraverso le parole. Gli incontri sono rivolti a tutti, senza limiti di età.

Le mille e una fiaba con Alberto Galotta

Mercoledì 25.08 ore 18.30

Porto Valtravaglia, spiaggia (in fondo a via Borgato)

Giovedì 26.08 ore 18.30* e 19.15**

Caldè, Santa Veronica

*18.30 momento per bambini e ragazzi **19.15 incontro dedicato agli adulti, durante il quale i ragazzi svolgeranno delle attività.

Eden. Il giardino dei racconti con don Paolo Alliata

Venerdì 27.08 ore 18.30

Sarigo, sagrato di San Genesio

Sabato 28.08 ore 18.30

Ritrovo in piazza a San Pietro

Appassionato di libri e storie, Alberto Galotta si occupa di letteratura per l’infanzia, scrittura e promozione della lettura collaborando con diverse case editrici, biblioteche e associazioni culturali.

Don Paolo Alliata, laureato in lettere classiche, è Vicario della Parrocchia di Santa Maria Incoronata a Milano e Responsabile dell’apostolato biblico della Diocesi di Milano. Scrive testi teatrali sulla Bibbia per bambini e ragazzi.

Per informazioni: 3472266935