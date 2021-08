“Molte richieste dai sindaci ma i volontari di protezione civile non controllano i green pass”

Tra i compiti per i quali possono essere impiegati i volontari di protezione civile non c’è quello di controllo dei green pass. A specificarlo è il consigliere provinciale delegato alla protezione civile Alberto Barcaro con un intervento in risposta alle tante richieste che i primi cittadini del Varesotto stanno avanzato al dipartimento provinciale possibilità di coinvolgimento del Volontariato di Protezione Civile per le attività di controllo delle certificazioni verdi COVID – 19 (green pass).

«L’occasione – spiega Barcaro – è importante per specificare ai sindaci quali siano i compiti ammessi e quelli non ammessi ai Volontari. Tra i primi, ad esempio, ci sono le attività di informazione alla popolazione, di logistica, soccorso e assistenza sanitaria, uso di attrezzature speciali, conduzione di mezzi speciali, supporto organizzativo e presidio del territorio. Rispetto a questi compiti, così come ribadito dal Capo Dipartimento, le Organizzazioni di Volontariato, non figurano tra i soggetti preposti ai controlli delle certificazioni verdi COVID-19».