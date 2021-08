Nel 2020 sono stati 76 gli impatti con gli uccelli a Malpensa

L’incremento del numero dei bird strike avvenuti nel 2020, se confrontato all’anno 2019, è dato dal forte aumento degli impatti con gheppi (da 17 del 2019 a 47 del 2020) e dalla crescita dei wildlife strike con lepre (da 4 del 2019 a 7 del 2020). É, invece, in calo lo scontro con il rondone: da 22 del 2019 a 6 del 2020.

Gli scontri a Malpensa nel dettaglio

Nel corso del 2020, dunque, degli 84 impatti totali il 57% è avvenuto con le rondini, il 10% con poiane, con rondoni e lepri per il 7% e 8%, il 4% con nibbi bruni.

Il tutto viene anche ricollegato a una maggiore presenza di uccelli e fauna: nel 2018 gli animali erano 83.617, per poi salire a 113.512 nel 2019 fino a 137.623 del 2020. In aumento anche i movimenti nell’aeroporto varesino, almeno fino al Covid-19: da 194.433 del 2018 a 234.026 nel 2019, per poi scendere a 92.432 nel 2020 a causa della pandemia.