Seconda edizione per il Festival “I solisti veneti per il FAI”

Al via la seconda edizione del Festival “I SOLISTI VENETI per il FAI”, il ciclo concertistico più giovane nato dalla fantasia creativa de I Solisti Veneti in collaborazione con il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano e che tanto successo ha ottenuto nel 2020. Strutturato in forma di festival itinerante, la rassegna intende promuovere un dialogo suggestivo tra musica, storia ed arte presentando programmi che rispecchiano ed illuminano in modo vivo, emozionante ed attuale l’eredità culturale e naturale di monumenti e parchi del FAI fra i più belli del Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte. Il festival vede l’orchestra fondata da Claudio Scimone, tra le compagini più celebri al mondo e diretta dal 2018 da Giuliano Carella, impegnata, dal 22 luglio fino al 1° settembre 2021, in 7 attesissimi concerti.

Il Festival si chiude Mercoledì 1 settembre alle ore 21 ancora una volta a Villa Panza, dove I SOLISTI VENETI diretti da GIULIANO CARELLA e con la partecipazione di Massimo MERCELLI, flauto e di Ernest HOETZL, clavicembalo chiuderanno gloriosamente con musiche di Antonio VIVALDI, Giuseppe TARTINI, Edvard GRIEG. Concerto straordinario questo vista anche la presenza di due musicisti strepitosi come Mercelli e Hoetzl. Massimo Mercelli è il flautista al mondo che vanta le più importanti dediche e collaborazioni con i maggiori compositori: hanno scritto per lui o ha eseguito le prime assolute di personalità del calibro di Penderecki, Gubaidulina, Glass, Nyman, Bacalov, Galliano, Morricone, Sollima.

Allievo dei celebri flautisti Maxence Larrieu ed André Jaunet, a diciannove anni diviene primo flauto al Teatro La Fenice di Venezia. Altra carriera brillantissima quella del clavicembalista Ernest Hoetzl. Diplomato in pianoforte, clavicembalo e direzione d’orchestra, è Professore straordinario di Storia della musica alla Kunstuniversität di Graz. Direttore artistico del Musikverein Jeunesse Kärnten, dirige regolarmente più di ottanta orchestre in tutto il mondo. Segnaliamo che in caso di pioggia il concerto si terrà all’interno della villa in due turni.

Per info biglietti e prenotazioni: www.solistiveneti.it – 049 666128