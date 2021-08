Stilografiche o a sfera: quali sono le penne migliori?

Una lettera scritta a mano in bella grafia, magari su un foglio di carta dalla grana spessa e dall’aspetto ricercato, ha un fascino senza tempo da cui molti sono catturati ancora oggi.

Basti pensare alla pratica sempre più diffusa del lettering, cioè l’arte di disegnare le lettere con forme artistiche, un tempo appannaggio quasi esclusivo dei fumettisti, che trova oggi sempre nuove applicazioni, dalle partecipazioni di nozze ai menu dei ristoranti fino alle decorazioni per la casa.

Gli appassionati della scrittura manuale sanno quanto lo strumento scrittorio sia importante per ottenere risultati esteticamente gradevoli e appaganti.

Se vuoi offrire penne personalizzate con il tuo logo aziendale a clienti e collaboratori, ci sono un paio di cose da tenere a mente prima di scegliere la penna più adatta al tuo pubblico.

Come scegliere una penna?

Esistono tantissimi tipi diversi di penne, dalle classiche biro di uso quotidiano alle penne a inchiostro, dalle stilografiche alle penne per touch screen.

Quando si tratta di scegliere una penna, ecco cosa considerare:

Utilizzo

La penna è uno strumento destinato alla scrittura che deve essere utile per il suo scopo. Una penna esteticamente bella ma poco funzionale non è un buon acquisto.

Per scegliere una buona penna è importante chiedersi a cosa servirà: prendere appunti in classe o a lavoro, annotare informazioni rapidamente, scrivere lettere e pensieri nella calma di uno studio, firmare documenti in ufficio, disegnare o esercitarsi nel lettering.

Se infatti una penna a sfera a rapida asciugatura e dalla scrittura agile e scorrevole è ideale per scrivere grandi quantità di appunti così come brevi note su post-it, per gli esercizi calligrafici e artistici è preferibile optare per opzioni più ricercate, come le penne a inchiostro, i pennarelli, una stilografica o una penna multicolore.

Tipo di carta

Il tipo di carta utilizzato è un altro fattore da tenere a mente nella scelta di una penna: le penne con inchiostro a base d’acqua (come le stilografiche) possono macchiare o perfino deteriorare un foglio di carta troppo sottile o di scarsa qualità.

È dunque importante utilizzare un foglio con grammatura e patinatura adatte in base al tipo di penna e al risultato desiderato.

Ricaricabile o usa e getta?

Le penne usa e getta sono senz’altro le più comunemente utilizzate.

Tuttavia, se stai pensando a un regalo aziendale con il tuo nome e logo in bella mostra sul corpo della penna, vorrai che questa venga utilizzata quanto più a lungo possibile.

Per questo, le penne ricaricabili sono le più adatte allo scopo: anche se richiedono maggiore manutenzione rispetto alle penne usa e getta, possono essere utilizzate potenzialmente per sempre. Scegli un astuccio esteticamente accattivante per rendere la tua penna un oggetto unico e prezioso.

Tutte queste considerazioni sono particolarmente utili quando scegli una penna da regalare come gadget aziendale: scegliere il modello giusto per i gusti e le abitudini del tuo pubblico renderà il regalo ancora più utile e apprezzato, mostrando ai tuoi clienti quanto ci tieni a loro.