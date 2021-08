Supermercati più convenienti: Tigros in testa in Lombardia e Piemonte

Scegliere il supermercato giusto per risparmiare sulla spesa. Secondo gli ultimi dati disponibili, pubblicati da Altroconsumo che periodicamente stila la classifica dei market più convenienti, per quanto riguarda le insegne regionali, in Lombardia e Piemonteè la catena varesina Tigros a garantire i maggiori risparmi.

Cifre che in alcuni casi arrivano anche a superare i mille euro all’anno.

Troviamo i supermercati Tigros tra i punti vendita più convenienti per i prodotti di marca in molti capoluoghi di provincia del Nord Ovest: a Milano Tigros è al secondo posto con il punto vendita di via Giambellino 31 e al sesto con quello di via Cagliero, a Novara è primo con il punto vendita di via Cavallotti e a Varese con il punto vendita di via Cadore.

In quest’ultimo supermercato, confrontando i prezzi in città, il risparmio stimato può arrivare anche intorno ai 1.100 euro annui. L’analisi di Altroconsumo, basata sui dati 2020, vede a livello territoriale un’uniformità per quanto riguarda i discount: un settore dominato da Eurospin, Aldi e Md. A livello nazionale la situazione è invece diversa da regione a regione per quanto riguarda i punti vendita di prodotti di marca. In questo caso il “podio” di Tigros riguarda le due regioni dove l’insegna varesina è presente da tempo e storicamente più diffusa e radicata.