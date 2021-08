Tenenza di Tradate, il comandante De Iannello va in pensione

Dagli anni ’90 è alla guida della stazione dei carabinieri di Tradate, da pochi anni diventata Tenenza. Si tratta del capitano Sebastiano De Iannello, che proprio a Tradate ha iniziato la sua carriera militare come vicebrigadiere a metà degli anni ’80, per passare poi ad altri incarichi a Busto Arsizio e a Milano nel Reparto operativo e al nucleo di polizia giudiziaria. De Iannello fece parte del squadra che eseguì l’arresto di Mario Chiesa, operazione simbolo che diede il via a Mani Pulite, l’indagine che fece partire tutta l’inchiesta di Tangentopoli. Nel 1992 De Iannello è poi tornato a Tradate, a coordinare le attività della stazione dei carabinieri.

Il capitano, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, andrà in pensione nei prossimi giorni, dopo aver coordinato centinaia di operazioni della Tenenza dei carabinieri che fa parte del Compagnia di Saronno. Ha visto affiancarsi diversi comandanti di questa compagnia, da Nobile Risi, fino a Pietro Laghezza, passando anche da Giuseppe Regina, oltre che molte amministrazioni comunali, con cui ha costantemente lavorato e dialogato per la sicurezza della città. Nonostante tutti questi avvicendamenti, lui è sempre rimasto “fedele” a Tradate dove ha praticamente trascorso l’intera carriera.