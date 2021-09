Al via “Puliamo il mondo” nelle scuole, protagonisti i giovani

Come da consuetudine i veri protagonisti della prima giornata di Puliamo il mondo sono stati gli studenti: un centinaio gli istituti scolastici della Lombardia che hanno organizzato per oggi, venerdì 24, attività di educazione ambientale e di pulizia di cortili, strade e parchi adiacenti alle scuole. La campagna di Legambiente si inserisce infatti nelle attività di sensibilizzazione e informazione sulle tematiche ambientali dei ragazzi, soprattutto i più piccoli.

«Puliamo il Mondo è una grande lezione di educazione civica, per questo invitiamo studenti e insegnanti che non sono riusciti a prendere parte alla manifestazione, a dare un segno del proprio coinvolgimento con piccole azioni concrete di cura dei luoghi che frequentano ogni giorno, a partire proprio dalle scuole, luogo di formazione di futuri cittadini consapevoli e responsabili – ha detto Arianna Bazzocchi, responsabile Scuola e formazione di Legambiente Lombardia – Quest’anno, inoltre, la campagna si colloca a ridosso dell’evento internazionale “Youth4PClimate. Driving Ambition” dedicato ai giovani di 200 Paesi che a Milano elaboreranno proposte da inserire nell’Agenda climatica della Conferenza delle Parti sul Clima di Glasgow del prossimo novembre. È importante far sentire anche la voce dei volontari di Puliamo il mondo e dei ragazzi, sempre più impegnati nel farsi portatori di un messaggio di necessità di agire con urgenza per salvare il pianeta».

Puliamo il mondo è l’edizione italiana di Clean Up The World, il più grande appuntamento internazionale di volontariato ambientale, nato a Sydney nel 1989, che coinvolge ogni anno oltre 35 milioni di persone in circa 120 Paesi. In Italia gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di UPI e di ANCI.

Qui tutte le iniziative in programma in provincia di Varese: