Atto finale per il Lac en plain air di Lugano, nel segno di Shakespeare e di Andrea Chiodi

L’atto finale della rassegna estiva LAC en plein air si compie nel segno di William Shakespeare. Giovedì 9 settembre alle ore 20:30 (replica venerdì 10, stessa ora) debutta Sogno di una notte di mezza estate, la nuova produzione LAC per la regia di Andrea Chiodi.

Quattro anni dopo il bel successo de La bisbetica domata, Chiodi torna al LAC per dirigere la più celebre delle commedie shakespeariane. Una nuova produzione che vede in scena Igor Horvat e Anahì Traversi insieme a dodici giovani attori diplomati alla Scuola “Luca Ronconi” del Piccolo Teatro di Milano; il lavoro si avvale della traduzione e dell’adattamento di Angela Dematté, delle scene di Guido Buganza, dei costumi di Ilaria Ariemme, delle musiche originali di Zeno Gabaglio, ed è prodotto da LAC Lugano Arte e Cultura, in coproduzione con Centro Teatrale Bresciano e Teatro Carcano di Milano.

Un debutto importante, che segna il ritorno in Sala Teatro dopo la lunga chiusura dettata dalla profonda crisi pandemica. “Allestire il Sogno non è stata una scelta casuale – ha dichiarato il regista – Shakespeare lo scrisse nel 1595 in un periodo in cui avvertiva l’esigenza di cambiamento; anche allora si sentiva la necessità di ripartire con rapporti umani rigeneratori. Spero che questo lavoro aiuti tutti noi a voltare pagina, peraltro è cosa nota che Shakespeare scrisse il Sogno con grande segno di inquietudine”.

La celeberrima commedia shakespeariana nel corso del tempo è stata allestita migliaia di volte da altrettanti registi teatrali e cinematografici. Coppia nella vita e nel lavoro, Chiodi e Dematté scelgono di non fare alcuna aggiunta al testo, operano qualche taglio, mantengono le rime per i sentimenti e adottano un linguaggio giovanilistico per i ragazzi (‘ehi bello’, ‘ciao zio’).