Bambina e Vigili del Fuoco salvano tre gattini a Cassano Valcuvia

Tre gattini salvati a Cassano Valcuvia, dove, questa mattina – sabato 4 settembre – i Vigili del Fuoco di Luino sono intervenuti in un’operazione di recupero in via dei Crotti.

A dare l’allarme la piccola Giulia, 10 anni e tanto amore per gli animali, in particolare per i gatti, a tal punto da aiutare come volontaria la ODV Dimensione Animale di Luino. I mici, ancora piccolissimi (all’incirca di 15 giorni), stavano infatti piangendo dopo esser caduti in un pozzetto sottoterra (nella foto sotto).

I miagolii hanno attirato l’attenzione della bambina che, insieme alla mamma, non ha esitato a contattare i vigili per l’intervento.