Bilancio e piano per il diritto allo studio nel Consiglio comunale di Vedano Olona

E’ convocato per giovedì 30 settembre alle 18,30 in videoconferenza il Consiglio comunale di Vedano Olona.

All’ordine del giorno comunicazioni del sindaco sulla situazione relativa all’emergenza sanitaria in paese, una variazione al bilancio 2021-2023 e l’approvazione del bilancio consolidato per l’anno 2020. Verrà infine illustrata ed approvata la convenzione per il diritto allo studio.

La seduta del consiglio può essere seguita in streaming sul canale youtube del Comune a questo link