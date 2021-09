Centro Popolare Gallarate: “Lo sport come formazione”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Centro Popolare Gallarate:

Se si pensa a progetti legati allo sport in una città come Gallarate, viene da pensare in grande, e quindi ad una cittadella dello sport, un palazzetto, pista di atletica, piste ciclabili: tutte iniziative valide che l’amministrazione è opportuno che realizzi quale strumento per costruire nei cittadini una cultura dello sport che le Olimpiadi ci hanno insegnato; lo sport è forza, determinazione, carattere, squadra, vittorie e sconfitte e non solo esercizio fisico fine a sé stesso.

Per questo è fondamentale, anche nell’ottica di sussidiarietà, valorizzare il contributo delle numerose società sportive gallaratesi. É importante creare una sinergia tra i cittadini, le associazioni sportive e l’amministrazione.

Tra le nostre proposte, presentate alla coalizione che sostiene Cassani sindaco e recepite nel programma amministrativo, la riattivazione della consulta sportiva ma in forma rinnovata, intesa anche come uno spazio dedicato alle associazioni sportive in cui incontrarsi, confrontarsi, raccontarsi per far crescere la cultura sportiva nel territorio, in un contesto di relazioni stabili e l’organizzazione di eventi, che hanno sempre avuto una risposta positiva, quali “Sport in piazza” e “Giornata dello sport”.

Per rendere più inclusivo lo sport a Gallarate, anche nell’ottica dell’aggregazione dei giovani, occorre creare inoltre nuovi spazi nei quartieri, accessibili a tutti (campi da basket 3 x 3, aree attrezzate per lo skateboard). Lo Sport gallaratese annovera numerosissime società sportive (ASD/APD/SSD) e perciò l’amministrazione comunale presterà particolare attenzione supportandole e curando l’assegnazione degli impianti comunali necessari per lo svolgimento delle loro attività.

Le Società Sportive, nell’ottica di creare una vera cultura dello sport per tutti, dovranno mettersi a disposizione dei cittadini. Entrare, con i propri tecnici, negli Istituti Scolastici gallaratesi, per organizzare incontri formativi e corsi. Per questo potranno contare sul supporto dell’amministrazione comunale.

“Un euro speso per l’attività sportiva equivale a cinque euro risparmiati per la salute del proprio corpo“.