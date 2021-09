Dup e conti comunali, si riunisce la commissione Bilancio di Luino

Prima riunione autunnale della Commissione consiliare Bilancio e Affari Generali di Luino in programma per il prossimo 4 ottobre alle 18 con punti quasi tutti “tecnici” e uno, l’ultimo, più politico perchP legato alla pianificazione triennale, con la presentazione del Dup.

L’ordine del giorno:

1. Comunicazione deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 19/07/2021, all’oggetto: “Variazione delle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2021-2023 annualità di competenza 2021”;

2. Comunicazione deliberazione della Giunta comunale n. 136 del 13/09/2021, all’oggetto: “Variazione delle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Annualità 2021”;

3. Riscossione coattiva delle entrate comunali Approvazione convenzione/capitolato d’oneri e scelta della modalità di gestione;

4. Individuazione modalità di gestione delle entrate comunali Conferma affidamento in concessione pubblicità e affissioni;

5. Aggiornamento del D.U.P. 2021-2023 – Modifica del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022; 6. Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) triennio 2022-2024.

Ci sono 12 posti a sedere in presenza per il pubblico, altrimenti l’adunanza la si èotrà in streaming (https://luino.civicam.it).