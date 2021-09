Festa dello Sport e Bellavista Playground, un weekend in movimento a Malnate

Dopo il grande successo della Malnate Run organizzata dall’Atletica Malnate, con ben 280 iscritti, in città arrivano altri due appuntamenti sportivi per il prossimo week end.

Sabato 18 settembre dalle ore 12:00 presso l’area sportiva di via Gasparotto, ritorna la “Festa dello Sport”, organizzata dalla consulta sportiva. Sarà possibile pranzare presso gli stand presenti in loco: davanti al palazzetto con i Malnate Bugs, presso il bar della Malnatese Calcio e infine al bar dei Vikings Baseball.

Ogni società sportiva sarà presente con esibizioni organizzate delle stesse, coinvolgendo direttamente i bambini e i ragazzi che parteciperanno all’evento per mettersi alla prova con tutti gli sport.

Ospite speciale della giornata sarà Vincenzo Menafro, campione italiano di marcia a 86 anni.

«Questa manifestazione – afferma l’assessore allo sport Carola Botta – è importante per rilanciare lo sport malnatese che può contare su un ventaglio importante di società sportive. Lo sport è fondamentale per la crescita di bambini e ragazzi, a livello fisico ma soprattutto morale».

Altro appuntamento da segnare in agenda è per domenica 19 settembre, dalle ore 9:30 presso il parchetto Bellavista è organizzato il torneo 3vs3 di basket, con la collaborazione dei Malnate Bugs e della Proloco. Sarà possibile pranzare in compagnia dell’ottima musica con dj Hermann e la birra del Birrificio Sociale di Malnate.

«Ringrazio tutte le società sportive – conclude l’assessore Carola Botta – perché non hanno mai smesso di credere nelle loro attività e nonostante le avversità di questo ultimo anno e mezzo, hanno stretto i denti per andare avanti, con anche il raggiungimento di traguardi importanti».

Si ricorda che per entrambi gli eventi, è necessario essere in possesso di Green pass.