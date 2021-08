A Malnate torna il grande basket 3vs3 con il torneo al campetto Bellavista

Dopo anni di assoluto “silenzio”, il Bellavista Playground, rinato con la sua recente ristrutturazione, riaccoglierà finalmente l’evento più atteso da sempre: il famoso torneo annuale di basket outdoor 3 contro 3.

Sono tante le realtà che si sono adoperate per riuscire a riorganizzare un torneo che era punto di riferimento per il basket in tutta la provincia e che ha visto andare a canestro tanti campioni del mondo della palla a spicchi.

La data da segnare sul calendario è quella di domenica 19 settembre. Al campetto Bellavista di viale Delle Vittorie, ovviamente. Come da tradizione non mancheranno la gara da tre punti e del tiro da metà campo.

L’iscrizione potrà essere effettuata o scannerizzando il QR code della foto dell’evento oppure direttamente a QUESTO LINK.

Secondo le recenti norme vigenti in materia Covid, saranno ammessi al campo solo giocatori con green pass valido da verificare o con tampone effettuato e certificato almeno 2 giorni prima dell’evento.

Unica categoria aperta over 15, massimo squadre accettate 32.