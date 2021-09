Tutto pronto per la Malnate Run: “Una gara per ritrovare la normalità”

Sabato 4 settembre ci sarà la seconda edizione della Malnate Run, la gara podistica organizzata dall’Atletica Malnate e che con quest’anno vuole fare il salto di qualità.

«La prima edizione è stata un po’ di prova – spiega il presidente della società organizzatrice Davide Bisulca -. A Malnate non c’erano eventi di rilievo a livello podistico. Rispetto alla prima edizione abbiamo alzato il livello inserito il pettorale con il chip personalizzato. In questa seconda edizione vogliamo dare un’impronta più competitiva. Grazie agli sponsor riusciti a fare la maglietta personalizzata.

«Pensiamo sia un evento importante per il territorio cittadino – prosegue il presidente dell’Atletica Malnate -. Speriamo di risvegliare la città, far capire quanto è importante l’attività fisica e cercare di ritornare a una normalità che arrivi il prima possibile. Vogliamo mettere insieme podisti agonisti ma anche famiglie, ragazzi e bambini riunendo il territorio di Malnate facendo attività».

Rispetto al percorso originale, c’è stato bisogno di apportare qualche variazione, come specifica Bisulca: «Abbiamo cambiato il percorso per non complicare ancora di più la situazione della viabilità cittadina. Il nuovo percorso passerà da Villa Rossi, con un tratto di sterrato per raggiungere la Cascina Diodona, scenderà da via Settembrini e tornerà all’Oratorio di Malnate, punto di partenza e di arrivo, da viale delle Vittorie. In ogni caso ci saranno sempre dei collaboratori sul territorio per segnalare bene il nostro percorso».

Fino alle ore 23.59 di oggi, 1°settembre, sarà possibile iscriversi online al link https://join.endu.net/entry?edition=66296. In alternativa ci si potrà iscrivere sul posto il giorno della gara a partire dalle 16.30.