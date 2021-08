Il 4 settembre torna la Malnate Run

Andrà in scena sabato 4 settembre la seconda edizione della Malnate Run, la gara podistica non competitiva proposta della Atletica Malnate, organizzata in in concomitanza della 74a Sagra Settembrina nell’ambito del programma “R-estate a Malnate”.

Il percorso di circa 6,5 km, si sviluppa su tutto il territorio cittadino. Partenza dall’Oratorio di Malnare, poi la strada della Novella per raggiungere la Casa del Popolo di Gurone, risalita passando per le scuole di Gurone, via Caprera, il ponticello blu, passaggio davanti alle scuole medie, poi via Montello, viale Delle Vittorie e arrivo ancora in Oratorio di Malnate.

Sarà possibile iscriversi, al costo di 6 Euro – bambini gratis fino ai 10 anni – online (qui il link), oppure direttamente al momento del ritrovo, previsto per le ore 16.30 all’Oratorio di Malnate. Nel pacco gara ci sarà il pettorale con rilevamento cronometrico e la maglietta tecnica dell’evento.

La partenza della gara è prevista per le ore 18.10, mentre alle 17.45 prenderò il via una gara per bambini dai 6 ai 10 anni gratuita di circa 700 metri.

Per maggiori informazioni si può consultare il sito della manifestazione: malnaterun.it/