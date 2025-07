Hurricane Varese in semifinale: sfida alla Leonessa Brescia

La stagione entra nel vivo e il momento è di quelli decisivi: sabato 12 luglio alle ore 10.30, presso il Campo da baseball “Sebastiano Chia” di Bergamo, gli Hurricane Varese affronteranno la Leonessa Brescia nella semifinale di campionato. In palio c’è un posto nell’attesissima finale, che decreterà il vincitore assoluto della stagione 2024/2025.

La squadra varesina, reduce da una netta vittoria per 11-0 contro i Thunder’s Five Milano, si presenta al match con entusiasmo e determinazione, forte di una prestazione brillante che ha confermato il valore e la compattezza del gruppo.

Dall’altra parte, Leonessa Brescia, guidata da coach Usman, arriva galvanizzata dalla vittoria per 22-7 sull’UniMe Messina, ottenuta lo scorso 21 giugno. Un avversario temibile, che nella precedente sfida stagionale è riuscito a battere gli Hurricane, interrompendo una lunga imbattibilità e lasciando un segno che ora Varese è pronta a cancellare.

Sarà un confronto ad altissimo tasso emotivo, in cui ogni giocata potrà fare la differenza. Il clima, dentro e fuori dal campo, si preannuncia incandescente, ma gli Hurricane non intendono mollare: “È il momento di dare tutto, di essere devastanti come un vero uragano”, scrive la società in una nota.

I tifosi sono chiamati a sostenere la squadra direttamente sugli spalti oppure da casa: la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale dell’APD CISV Hurricane Varese, raggiungibile al link: youtube.com/@apdcisv