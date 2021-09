I laboratori di Mani Maestre tornano al Sacro Monte

Al quarto ed ultimo appuntamento estivo con gli Artigiani in borgo al Sacro Monte, Mani maestre propone una serie di laboratori laterali alla mostra mercato di artigianato in programma domenica 26 settembre. Condotte da artigiani e professionisti, le attività offrono ai visitatori la possibilità di conoscere i segreti del mestiere e imparare le prime tecniche di lavorazione per la creazione di oggetti unici con la passione dell’artigiano.

I laboratori si svolgeranno nei pressi dell’area espositiva in località Camponovo, sono gratuiti, a numero chiuso, su prenotazione e obbligo di Green pass per i maggiori di 12 anni.

Per prenotare scrivere a manimaestre@gmail.com oppure telefonare al 3396177718.

Di seguito il programma nel dettaglio

CANTIERE URBANO

ore 11, con progetto Re Mida Varese

Si tratta di una performance partecipata, un lavoro creativo di gruppo in cui ogni partecipante inizia ad abitare una città costruendo la propria abitazione con il semplice utilizzo di materiale di scarto aziendale. Il cantiere è un luogo di relazioni, è una proposta per progettare insieme un percorso comune disinteressandosi del risultato finale e affidandosi alle proprie capacità intuitive e creative per immettersi in un grande gioco.

Laboratorio per bambini.

LIBRO SORPRESA

ore 14, con Daniela Cassani

Il mondo della carta, dei ritagli, dei colori è un mondo affascinante che ispira i grandi e i piccoli. Lo scopo del laboratorio è creare una storia partendo da un cartoncino bianco piegato a fisarmonica e una forma geometrica incollata sopra. Distendendo la fisarmonica la forma geometrica si divide in tre pezzi e stimolerà la creazione di nuove figure che ci racconteranno la storia nascosta.

Il laboratorio dura due ore per un massimo di 8 persone di tutte le età.

CONTERIA CON PERLINE MIYUKI

ore 16, con Conchita Barrera

Realizzare un bijoux in perline richiede pochi e semplici elementi: ago, filo, perline e molta, molta pazienza. Conchita insegnerà le tecniche base della conteria, l’arte di infilare perline per creare oggetti variopinti e divertenti.

Con materiale di riciclo i partecipanti di ogni età costruiranno un piccolo telaio sul quale dare forma alle loro prime creazioni.

I laboratori di Mani Maestre sono proposte da Aps Parteno in partnership con il Comune di Varese e il sostegno di Location Camponovo, Amici del Sacromonte e Le Tavole del Gusto.