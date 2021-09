L’ex terzino della Caronnese Curci acquistato dal Pisa in serie B

Salto in serie B per Alessandro Curci, ex terzino della Caronnese, acquistato all’ultimo minuto di calciomercato dal Pisa.

L’ambiziosa compagine toscana, che spesso guarda in serie C per pescare i campioni del futuro (ultimo in ordine di tempo l’attaccante Lucca, preso dal Palermo e già protagonista nelle prime giornate di campionato), ha scelto il classe 2001, alto 1,87 cm, mancino naturale, cresciuto nelle giovanili della squadra rossoblu.

Il terzino passa dalla Paganese Calcio 1926 al Pisa dopo aver militato in serie D nella stagione 2019/2020 collezionando 22 presenze e 3 assist.

«Alessandro è la dimostrazione di come la nostra realtà possa essere trampolino di lancio per i tanti giovani che gravitano nel mondo rossoblù – commentano dalla società -. Ora l’asticella si è ulteriormente alzata. In bocca al lupo Alessandro per la tua nuova avventura».