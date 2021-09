A Sesto Calende una lite tra pregiudicati ubriachi è finita con due carabinieri al Pronto Soccorso

Una lite tra due pregiudicati ubriachi nel pomeriggio di ieri, giovedì, a Sesto Calende è finita con due carabinieri della locale Stazione in Pronto Soccorso con prognosi di 5 giorni. Uno dei due contendenti è stato arrestato e processato questa mattina in tribunale a Busto Arsizio con rito direttissimo.

L’episodio è accaduto nel pomeriggio. I militari sono intervenuti su segnalazione di una violenta lite scoppiata tra due persone che, alterate dall’alcol, hanno litigato violentemente. Dopo una prima ricomposizione del dissidio, uno dei due si è allontanato in auto, pare per assistere la sorella che nel frattempo si sarebbe sentita male e avrebbe richiesto l’intervento di un’ambulanza.

Dopo un po’ i militari, però, hanno visto l’uomo tornare alla guida dell’auto e hanno deciso di verificare se il suo stato psicofisico fosse adeguato alla guida. Il controllo non è andato giù al 40enne che ha iniziato a inveire contro i militari e poi a scalciare e tirare testate. A quel punto sono scattate le manette e il trasferimento in caserma dove, però, ha continuato ad insultare e minacciare di morte gli uomini dell’Arma. L’arresto per resistenza a pubblico ufficiale è stato convalidato dal giudice.