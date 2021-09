È morta Martina Luoni, testimone anti-Covid della Lombardia sconfitta dal cancro

Martina Luoni è morta a 27 anni, sconfitta dal cancro. La ragazza, originaria di Solaro e residente a Caronno Pertusella, era stata nel novembre del 2020 testimonial di “Covid Dilemma”, la campagna di sensibilizzazione lanciata da Regione Lombardia per contrastare la diffusione del Coronavirus dopo aver postato sul suo account Instagram un video-denuncia sulla situazione degli ospedale in Lombardia.

«Vorrei riuscire a dare voce a chi, come me, si trova ogni giorno a combattere per la propria vita e non si può permettere di essere rimandato, perché il sistema sanitario è al collasso e le attività chirurgiche non possono essere sospese! – raccontava Martina nel suo video-appello -. Quando dite che questa è un’influenza e “tanto io sono giovane” dovete invece pensare a vostra sorella, a vostra mamma, vostro nonno. Le vostre famiglie potrebbero aver bisogno di cure mediche, anche non per il Covid. Ma, ragazzi, le cure ci vengono tolte. Bisogna rispettare le regole: distanziamento, mascherine. Perché gli ospedali – e io ne giro tanti – sono al collasso. Non possiamo far spegnere la sanità per il Covid».

Il funerale si svolgerà a Solaro giovedì 16 settembre alle 11.15 nella chiesa parrocchiale Santi Quirico e Giulitta.