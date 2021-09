Partono i corsi di bagnino della società nazionale di salvamento

La Società Nazionale di Salvamento Sezione Provinciale di Varese organizza un corso di bagnino di salvataggio a Varese, Busto Arsizio, Tradate e Ispra.

Il brevetto, legalmente riconosciuto dai ministeri competenti, abilita ambosessi dai 16 ai 55 anni all’attività di bagnino per piscine, acque interne e mare ed autorizza all’uso del defibrillatore automatico.

Il brevetto conferisce inoltre punteggio nei concorsi per l’arruolamento nelle Forze armate ed è valido al fine del riconoscimento dei crediti scolastici formativi.

Le prove di ammissione avverranno in una delle seguenti date e sedi: martedì 5 ottobre 2021 alle 20:00 alla Piscina Sport club 12 Via G. Leopardi, 232. Ispra; mercoledì 6 ottobre 2021 alle 20:00 alla Piscina Bustese Nuoto Via Biagio Gabardi a Busto Arsizio. Giovedì 7 ottobre 2021 alle 20:00 alla Piscina Mio club Via dei Pradacci Tradate. Venerdì 8 ottobre 2021 alle 21:00 Piscina Laguna blu, Via Garoni, 7 Varese.

Info: www.salvamentovarese.it info@salvamentovarese.it