Il Psi torna e si ripresenta, per sostenere il sindaco di Varese

Il Psi, dopo anni di silenzio, torna nella tenzone elettorale varesina e sostiene Davide Galimberti.

«Dopo tanti anni torna nell’urna il logo del partito socialista, con tanto di garofano – spiega il segretario cittadino del Psi Orlando Rinaldi – E succede per sostenere una persona che stimiamo e con cui possiamo collaborare, in una alleanza composita ma unita su temi e programmi».

«Abbiamo sottoposto alla coalizione le nostre idee – continua – in questo momento di grave difficoltà economica che attraversa tutte le classi sociali, riguardano soprattutto il welfare comunale: asili nido gratuiti, banco alimentare comunale, deburocratizzazione per piccole imprese e commercianti. Ci sta a cuore anche la sicurezza, e vorremmo una cittadella dell’innovazione».

Le proposte sul turismo sono demandate al capolista, Roberto Agrati: «Noi proponiamo un collegamento lago di varese – sacro monte che sembra visionario, ma non lo è: si tratta di istituire una funivia urbana già in uso in molte città, utile ai cittadini ma in grado di creare turismo».

Enzo Maraio

«In tutta Italia stiamo portando avanti il protagonismo del garofano: ma non basta la storia, bisogna anche esserci – spiega Enzo Maraio, segretario nazionale del PSI, che ha partecipato a un incontro con tutti i candidati varesini nella sede varesina del partito, a Valle Olona – . E noi a questa tornata elettorale ci siamo, nelle principali città italiane come a Varese. L’obiettivo è di contribuire perchè il centro sinistra tornando plurale batta le destre e metta alle spalle le divisioni che ci hanno indebolito. dall’altro finalmente corrispondere a nuova esigenza, di ritornare alla politica e ai partiti per alimentare la democrazia»