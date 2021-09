Raffica di incidenti stradali con moto nella mattina di mercoledì

Una raffica di sinistri stradali con un comun denominatore: a rimanere a terra motociclisti. In alcuni casi, come a Vedano Olona sulla Varesina, le prime informazioni parlano di una caduta di un motociclista avvenuta verso le 8: ambulanza in codice giallo in uscita.

In altri casi si tratta di scontri auto-moto: il primo in ordine di tempo è successo a Gallarate in zona ospedale poco prima delle 7.

Poi, a seguire: Saltrio, lungo la sp69 alle 7.45; Travedona Monate cinque minuti dopo lungo la sp36.

Da ultimo alle 8.20 si segnala a Crosio della Valle un incidente auto-moto in codice rosso con intervento dell’elisoccorso.