Si gioca in Supercoppa: Vanoli – Openjobmetis in diretta da Cremona

Primo impegno ufficiale per la Pallacanestro Varese 2021-22: la squadra di Adriano Vertemati scende in campo dalle 18,30 di oggi (lunedì 6 settembre) al PalaRadi di Cremona per affrontare la Vanoli nella gara valida per il Gruppo C di Supercoppa Italiana. Le due lombarde fanno parte di un girone di qualificazione che comprende anche il Banco Sardegna Sassari.

La partita della Openjobmetis sarà raccontata azione dopo azione dal nostro giornale con il consueto liveblog: per intervenire è possibile scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram.

Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.