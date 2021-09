Un gradito ritorno in casa Varese: Luca Piraccini

Colpo dell’ultimo minuto per il Città di Varese, che riporta ai piedi del Sacro Monte Luca Piraccini.

Svincolato dopo aver vinto lo scorso anno il campionato con il Gozzano, per Piraccini sarà la seconda esperienza in maglia biancorossa dopo l’arrivo nel dicembre 2015 e la vittoria del campionato di Eccellenza. Anche se, ovviamente, quella di allora non è la stessa società.

Partito come attaccante, negli ultimi anni ha arretrato il raggio d’azione diventando un centrocampista offensivo che sa adattarsi anche da mezzala. Sarà un’arma tattica a disposizioni di mister Ezio Rossi.

Il comunicato della società:

Il Città di Varese comunica il tesseramento di Luca Piraccini, centrocampista offensivo nato ad Arona il 25 febbraio 1987 che nell’ultima stagione è stato protagonista con il Gozzano collezionando 37 presenze e realizzando 4 reti.

In Serie D, campionato in cui ha esordito diciannovenne con la maglia del Borgomanero nel 2005, Piraccini ha realizzato complessivamente 65 reti nelle sue dieci stagioni disputate con le maglie di Borgomanero, Ravenna, Borgosesia, Varese, Chieri, Caronnese, Fiorenzuola e Gozzano. Nel biennio 2013-2015, con le maglie di Borgomanero e Borgosesia, va entrambe le volte in doppia cifra: 13 reti nel 2013/14 e 17 nel 2014/15 con i granata che terminarono la stagione al quarto posto.

Oltre alle dieci stagioni in Serie D Luca Piraccini ha calcato i campi di Serie C per quattro stagioni tra il 2006-2010 con le maglie di Novara (club con il quale è cresciuto nel settore giovanile), Mezzocorona, Caravaggio e Como.

Piraccini indosserà la maglia numero 25.

Le prime dichiarazioni di Piraccini dopo la firma: «Sono felice di aver scelto Varese e mi metterò subito a disposizione della società e dell’allenatore. Entro in punta di piedi in un gruppo forte e spero di conquistarmi i miei spazi per portare in alto il Città di Varese».