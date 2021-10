Al cineforum delle Arti il film “Falling – storia di un padre”

Giovedì 21 ottobre in doppia proiezione pomeridiana e serale, il CineArtiForum delle Arti di Gallarate propone il film Falling- Storia di un padre scritto e diretto da Viggo Mortensen al suo debutto e oltre a dirigere e interpretare è anche autore delle musiche e della sceneggiatura.

Willis (Lance Henriksen), uomo di altri tempi, autoritario e conservatore, con un matrimonio andato a pezzi, affetto da degenerazione senile, rimasto solo è costretto a lasciare la fattoria dove vive per trasferirsi a casa di suo figlio John (Viggo Mortensen) che vive con il suo compagno Eric (Terry Chen) e la loro figlia adottiva Mönica (Gabby Velis) in California, lontano dalla tradizionale vita rurale a cui Willis è abituato. Ma si sa, il ritorno alla convivenza tra genitori e figli può essere complicato. Spesso l’irruento carattere di Willis si scontrerà con la vita di John, ma i momenti di confronto tra padre e figlio risolvono anni di incomprensioni e riaccendono il calore di un rapporto per troppo tempo intiepidito.

Il film, corredato di scheda, è introdotto alle ore 15,00 dalla prof.ssa Cristina Boracchi e alle ore 21,0 introdotto e commentato dal critico cinematografico Gabriele Lingiardi.