Arriva la risposta del Comune in mertito al “pollaio” sul lungolago di Luino

«Questo “pollaio” sul lungolago va rimosso senza esitazione. Se fossi stato sindaco sarei sceso in strada col lanciafiamme», così inizia la lamentela partita direttamente dal consigliere di minoranza a Luino Andrea Pellicini nei confronti della maggioranza in carica.

Un problema già sollevato precedentemente, che ora trova una risposta nelle parole dell’assessora Serena Botta: «Questa soluzione è stata adottata per rimediare provvisoriamente ad una situazione che abbiamo ben presente e che rappresenta un problema non solo per la città ma anche per l’esercente interessato. D’altra parte, gli stessi contenitori fino a pochi mesi fa erano posizionati “provvisoriamente” dietro l’edicola di piazza libertà, suolo di proprietà comunale. Il progetto presentato dagli esercenti interessati, inoltre, prevede anche una piantumazione di verde così come già posizionata, e nel contempo l’amministrazione è in procinto di presentare dei provvedimenti per uniformare e rendere meno impattanti i luoghi di raccolta esterni», ha concluso.