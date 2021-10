Bianchi alla carica per Varese insiste sui quartieri e guarda a Zanzi

«Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare».

Ha esordito così Matteo Bianchi nella conferenza stampa ospitata nella sede della Lega di piazza Del Podestà giovedì sera, giovedì 7 settembre.

«È importante in questi ultimi giorni cercare di raggiungere i quartieri ancora di più – ha proseguito – è il momento di usare un linguaggio semplice e diretto: questo è il nostro approccio. Tra il” dire” dell’amministrazione uscente e il “fare” nostro, c’è di mezzo il bene di Varese. Crediamo che la nostra coalizione sia meglio di quello che ha governato Varese fino ad adesso. L’astensionismo nuoce alla democrazia e nuoce alla città. Noi parliamo con la gente, altri mandano SMS. Nelle elezioni ci vuole serietà e dignità. Ora dobbiamo riprendere il voto delle persone che non si sono mai chiaramente schierate e che al primo turno non hanno votato».

E sulla nuova coalizione Bianchi ha chiarito: «Daniele Zanzi ha confermato che con il centrosinistra han già dato, come i cittadini, del resto, che con il PD han buttato via la loro occasione. Ha detto che gli ho fatto un’ottima impressione – conclude – E ora noi dobbiamo rilanciare Varese e aprirci ad altre proposte. Sui temi noi ci siamo, perché non bisogna mai chiudersi».

I prossimi appuntamenti della lega e il suo candidato sindaco saranno venerdì sera, con la riunione per tutti i candidati che hanno partecipato alla coalizione elettorale del centrodestra presso il Vela, mentre domenica saranno sistemati in diversi punti della città numerosi gazebo, tra quartieri e rioni, dalla mattina alle 9 fino a sera, quando la giornata verrà conclusa in piazza Repubblica, con un momento di attenzione che la coalizione a sostegno di Matteo Bianchi Sindaco porterà ai cittadini.