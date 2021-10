Cade in una vasca di depurazione per recuperare la palla, 14enne annega a Castellanza

Grave incidente nel pomeriggio a Castellanza, dove un ragazzino di 14 anni è annegato cadendo in una vasca di depurazione per recuperare un pallone.

Erano da poco passate le 17 quando è stato lanciato l’allarme da un impianto lavorativo in via Isonzo. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno trovato il 14enne in arresto cardiocircolatorio e hanno cercato di rianimarlo mentre lo trasportavanp d’urgenza in ospedale.

Sono intervenuti oltre ai soccorritori del 118, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e carabinieri.

Il ragazzo è deceduto subito dopo il ricovero in ospedale.